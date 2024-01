Que el Estado garantice el derecho de búsqueda urgente, propone diputada panista

La diputada federal Karen Michel González Márquez propuso reformas constitucionales para que toda persona desaparecida tenga el derecho humano a ser buscada en los términos que fijen las leyes correspondientes, que las autoridades garanticen de manera rápida, expedita y urgente dicho derecho.

La iniciativa que reforma el artículo 4º de la Constitución, considera vital que el Estado garantice a cualquier persona el derecho a ser buscada generando cada vez más mecanismos que ayuden a salvaguardar la integridad de las personas buscadoras y de los desaparecidos para garantizar su paradero.

La legisladora del PAN argumentó que México es uno de los países con más personas desaparecidas en el mundo y que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se registraron 112 mil 449 personas desaparecidas y no localizadas del 1 de enero de 1962 al 13 de octubre de 2023. De ese total, 99 mil 335 son personas desaparecidas, y 13 mil 114 personas no localizadas, de las cuales más del 70 por ciento son hombres.

De hecho, la crisis de personas desaparecidas en México es un fenómeno social y político que afecta a miles de familias y comunidades en todo el país. Las consecuencias son devastadoras para las víctimas y sus familiares, quienes sufren una violación grave de sus derechos humanos y una vulneración de su dignidad.

Ante esa situación, la diputada González Márquez, señaló que diversos actores sociales han exigido al Estado mexicano que asuma su responsabilidad de prevenir, investigar, sancionar y reparar las desapariciones, así como garantizar la verdad, la justicia y la memoria para las víctimas.

Remarcó que este derecho se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad humana y en el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.

La legisladora panista dejó claro que el reconocimiento de este derecho humano en la Constitución no solamente sería un reconocimiento a las familias de personas desaparecidas en el país, sino que genera un nuevo paradigma de protección a quienes día con día buscan a sus familiares desaparecidos.