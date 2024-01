Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan el 2 de enero 2024?

A pesar de que iniciamos el 2024 con Contingencia Ambiental Atmosférica Regional en el sureste de la Ciudad de México el lunes 1 de enero, ésta fue suspendida y por lo tanto el Hoy No Circula de ese martes corre de manera habitual.

A continuación te contamos cuáles son los vehículos que por no contar con calcomanía cero o doble cero no podrán circular durante el primer martes del 2024 de acuerdo a lo que dicta el programa ambiental de la establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Automóviles que no circulan el martes

Los carros que deben quedarse guardados este 2 de enero si no quieren llevarse una multa que va de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos, son los siguientes:

Vehículos con engomado color rosa.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 7 y 8.

Los vehículos que pueden transitar sin ningún tipo de restricción para este partes son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Motocicletas

Carros con placas de discapacitado.

El horario del Hoy no circula entra en vigor a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.