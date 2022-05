¿Para quiénes no aplica el Hoy no circula y de cuánto son las multas?

Cada que las concentraciones de ozono llegan a altos niveles, la Secretaría del Medio Ambiente, Sedema y la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, activan la Fase 1 de Contingencia ambiental, también conocido como el Programa Hoy no circula.

Dependiendo de las malas condiciones que marque el estado del medio ambiente se puede activar Doble Hoy no circula.

En la La Fase 1 de contingencia ambiental dejan de circular 100% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal, así como el 20% de los hologramas “00”, “0” de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma “1” y el 100% de los hologramas “2”.

Cuando se aplica el Doble Hoy no circula, además de tomar en cuenta la numeración de las placas, también se eligen colores de engomados.

Sin embargo, esta medida no aplica para todos, pues si eres personal médico, tienes una motocicleta o tienes un clásico, entonces estás excento al programa Hoy no circula.

Casos en los que no aplica el Hoy no circula

Esta es la lista de casos que quedan exentos al programa Hoy no circula y que por lo tanto no serían acreedores a una multa.

Tractores agrícolas

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera

Motos

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos

Vehículos eléctricos

Vehículos híbridos categoría I y II con motores de propulsión a gasolina y eléctrico

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente

Vehículos que porten holograma “EXENTO” o matrícula ecológica .

. Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “00” por dos años.

Vehículos que porten Constancia de Verificación y holograma tipo “0”, por seis meses.

Vehículos que porten Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre y cuando transporten a personas con discapacidad.

Vehículos que porten Constancia tipo “Programas Especiales de Fuentes Móviles” o “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel

Vehículos que porten placas para personas con discapacidad .

. Vehículos que porten Pase Turístico o Pase Turístico Paisano, dos veces por semestre por siete días, una vez por semestre por 14 días, durante la activación de puentes largos oficiales y durante la activación del Programa Paisano.

Vehículos que porten los oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular, emitidos por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México

Vehículos de uso particular de trabajadores del sector salud en todas sus especialidades, paramédica, administrativa y de apoyo. En este caso, podrán portar el símbolo de salud sellado y firmado por su centro de trabajo, hasta la conclusión de la Emergencia Sanitaria. En cuyo caso, el trabajador que recibe la prestación deberá viajar dentro del vehículo y demostrar la titularidad sobre el documento que expida su centro de trabajo. Si se detecta un mal uso de esta disposición, el permiso será retirado y se sancionará al vehículo.

¿De cuánto es la multa por no respetar la contingencia ambiental en CDMX?

La multa por circular en días en que tu carro esta restringido, es de 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA), o sea mil 924 pesos.

¿Los taxis pueden trabajar en el Hoy no circula?

Los taxis que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, podrán circular de 5:00 a las 10:00 horas.

¿Qué pasa con las motos en el Hoy no circula?

Se restringe la circulación de las 5:00 a las 22:00 horas del 50% de las motocicletas, considerando la terminación de matrícula par o non de manera alternada. Quedan exentas las unidades eléctricas y las que prestan servicios públicos del gobierno. Por su parte, las motocicletas que no cuenten con placa, no podrán circular.

