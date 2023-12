En marzo la contienda va a estar durísima y voy a ganar: Xóchitl Gálvez

El piso no está parejo, ella es la candidata de los millonarios

“Hoy las encuestas reflejan algo, pero yo realmente creo que en marzo la contienda va a estar durísima y voy a ganar tengan la certeza porque este gobierno ha hecho las cosas muy mal, y lo que ha hecho bien se va a quedar, que son los programas sociales”, afirmó Xóchitl Gálvez, aunque puntualizó que “no se tiene que perpetuar a la gente con los programas sociales, se tiene que dar el siguiente paso que es emprender”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, la precandidata de la coalición PRI-PAN.PRD, compartió que los partidos ya se pusieron de acuerdo, por lo que se siente apoyada por estos y por los ciudadanos que en ocasiones “quisieran que no hubiera partidos”.

Con la definición de “quién va en cada estado” dio se da claridad a las cosas y “parece que a los del PRI no les va a tocar nada, a los que se fueron”. Y que lo ocurrido con Silvano Aureoles “es parte de la guerra sucia” pero recalcó “no tengo tiempo de hablar mal de nadie… los espacios del PRD los define el PRD”.

El proyecto de gobierno

Compartió que las mesas de diálogos encabezadas por Enrique de la Madrid, con la participación de especialistas y ciudadanos, están construyendo su proyecto de gobierno con temas como inteligencia artificial, industria 4.0, protección animal, cambio climático y cultura entre otros.

Y puntualizó que en el tema de seguridad, “México va hacia el colapso de seguir por el camino que va”, por lo que en su gobierno consideró que “abrazos no va a haber”, y que el ejército retomará sus funciones al retirarse de las calles.

En Salud, criticó que “los pobres se van a tener que quedar con Abdala o gastar su aguinaldo para ir a vacunar a su familia a alguna farmacia privada”.

Que “el retroceso en educación es inaceptable” y “el abandono al campo es clarísimo”, por lo que auguró “muchos de ellos van a pasar a la pobreza por la eliminación de apoyos… lo que veo es desesperación y Morena va a tener una gran sorpresa por que ahí viven los pobres”.

La economía dijo “no es un desastre, pero no crecemos” estamos desaprovechando el nearshoring falta de energía, señaló.

Resaltó que la coalición busca “ponerle fin al hiperpresidencialismo, México”, pues señaló que “la candidata de enfrente solo repite como merolico lo que el presidente ha hecho, es incapaz de tener sus propias ideas”.

Sobre su relación con MC y Dante Delgado dijo “siempre fue buena”, “pero para él, estratégicamente ir solo era el camino” y señaló “entiendo que la alianza con el PRI para algunos genera señalamientos”, sin embargo, reconoció al PRI como su principal operador electoral al señalar “creo que quien más tiene experiencia en este tema son los priistas, sin lugar a duda”.

Finalmente dijo “mis hijos no van a estar en el gobierno, no van a poner una fábrica de chocolate, pero si tiene derecho a estar en mi campaña”, pues señaló, “el piso no está parejo… la candidata de enfrente llevaba cinco años aprovechando todos los recursos públicos a su disposición como jefa de gobierno”.