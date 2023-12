Ellos decidieron apoyar a la coalición de Morena: Claudia Sheinbaum

Luego de la presentación de la Alianza Progresista conformada por ex priistas, la pre candidata de Morena, Claudia Sheinbaum afirmó que no ha platicado con ellos como grupo “ellos decidieron apoyar a la coalición de Morena”, “están tomando una decisión en parte por la crisis que traen del otro lado donde muchísimas personas ya no se sienten representadas”. “hasta los propios priistas están renunciando al PRI”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin y Javier Risco, resaltó que, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua, “es un caso diferente… que militó en el PAN, ahí sí yo lo invité a ser parte del proyecto de nación en particular en temas de corrupción”.

Sobre el proyecto de nación que propone Morena dijo, se va a enriquecer a través de diálogos con la sociedad con los coordinadores nombrados por ella hace unas semanas, con temas como salud,, educación, ciencia y tecnología, temas de mujeres, justicia, seguridad, en reuniones abiertas con especialistas, convocando a toda la sociedad que coincida con el proyecto que se dará a conocer en la campaña presidencial que iniciará el próximo 1 de marzo.

Sobre el tema de seguridad dijo “lo primero es consolidar la Guardia Nacional”, los estados, dijo, deben fortalecer a las policías y su coordinación con las fiscalías, así como dar opciones a los jóvenes para que no caigan en bandas delictivas “nuestra idea no es hacer la guerra como lo hizo Calderón”, “La construcción de la paz se da a partir del acceso a los derechos”, recalcó.

En relación a la elección de jueces dijo “estoy de acuerdo en que la democracia llegue a todos los niveles” y señaló que “el poder judicial responde a unos cuantos intereses han dado amparo a muchísimos delincuentes”, y se cuestiona “¿Por qué tenerle miedo a la democracia?”.

Respecto a la desaparición de órganos autónomos como el INAI por actos de corrupción, dijo que “la transparencia no necesariamente tiene que ver con órganos autónomos…¿vamos a crear una institución para vigilar al INAI? O generamos leyes que se cumplan a partir de instituciones ya existentes”. Y recalcó “queremos transparencia y un gobierno abierto…crear más burocracia no resuelve los problemas”.