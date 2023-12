Elegí a Lenia Batres porque Bertha Alcalde declinó al cargo de ministra de la Corte: AMLO

El presidente López Obrador reveló que se decidió por Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Bertha Alcalde Luján declinó a ocupar dicho cargo.

Desde Campeche, donde inauguró la primera etapa del Tren Maya, el tabasqueño explicó que reunió a Lenia Batres y a Berta Alcalde y les preguntó que le ayudaran a decidir.

Aseguró que Bertha le dijo que si ella no era la elegida no habría ningún problema, que podría ayudar en algún otro sitio del gobierno federal. Lo que le pareció un gesto muy positivo y le prometió que próximamente ocupará algún otro cargo en el gobierno, pues demostró una buena actitud y que tiene principios e ideales .

“Reuní a Bertha Alcalde y a Lenia y les pedí ayúdenme. Y Bertha me dijo Presidente Yo gané en la primera votación, pero Lenia ganó en la siguiente votación, sacó más votos que yo y yo no tengo ningún problema, yo puedo apoyar en alguna otra tarea. Me dieron ganas de levantarme y abrazarla, no lo hice, pero fue un acto de dignidad, de principios, excepcional, extraordinario, porque hay algunos que por un cargo menor se desgreñan y por eso fue Lenia”.

López Obrador sostuvo que todas las mujeres propuestas para ocupar el cargo de ministra de la Corte son honestas, preparadas, independientes, profesionales, incapaces de recibir línea de nadie “y yo no haría eso de dar línea”.

“De primera, muy buenas, honestas, profesionales, con vocación de justicia, independientes. Incapaces de recibir una consigna, una línea como se dice coloquialmente, de nadie , primero yo no lo haría y en segundo lugar ellas no aceptarían que yo les dijera votas así, tratándose de una injusticia para proteger un acto de corrupción, no, estamos hablando de mujeres íntegras”.

López Obrador resaltó que tanto Bertha Alcalde como Lenia Batres “son compañeras que, como millones de mujeres de todo el país, le tienen amor al pueblo”.

En otro tema, se le preguntó sobre las protestas en Argentina por la grave situación económica, el presidente López Obrador dijo no que opinará sobre la política económica de Javier Milei, pero recomendó al pueblo argentino no protestar con violencia, no caer en provocaciones para la represión. Sin violencia se pueden hacer muchas cosas, aseguró.