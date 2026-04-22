Marcelo Ebrard advierte el fin del libre comercio: “Para EEUU no hay comercio sin tarifas”

La visión de Estados Unidos es que no puede haber comercio sin tarifas, fue lo que aseguró el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al referirse ala visita del embajador de Comercio del país vecino, Jamieson Greer.

¿Qué implica el cambio de visión comercial de Estados Unidos para México?

Tras el lanzamiento de los embajadores del ecosistema Innovafest, el funcionario aseguró que la insistencia de Estados Unidos es que el libre comercio no existe.

“El mundo comercial, el sistema comercial que teníamos basado en el libre comercio ya es muy difícil que regrese, es decir que no hay que estar en la nostalgia de cuando no había ningún arancel, sino que ahora vamos a estar en un sistema donde hay aranceles; no en todo, pero hay aranceles y también las reglas de origen que a veces son más importantes que los aranceles... industria automotriz, acero y aluminio para nosotros que ha sido nuestra prioridad, pues sabemos que es muy difícil pensar en que van a desaparecer usarlas pero estamos buscando como reducidos de hecho lo hemos logrado”.

A pesar de ello comento que se sigue trabajando en reducir los montos de los gravámenes, sobre todo dijo, con el cumplimiento de las reglas de origen para que desaparezcan.

¿En qué consiste la próxima misión empresarial mexicana a Canadá?

En otro tema al ser cuestionado sobre la misión empresarial mexicana que acudirá en mayo próximo a Canadá, explicó que aún se sigue conformando aunque adelantó participarán no solo grandes empresas, sino sectores medianos y pequeños.

“La visita Canadá, pues recibimos ya más de 300 confirmaciones de empresas, creo que será la visita más importante de empresas mexicanas a Canadá en mucho mucho tiempo, ya tenemos todo el programa terminado con Canadá y yo pienso va a ser muy exitoso, porque estamos pasando de discursos, planteamientos o propuestas a hechos”.

Respecto a la crítica que se hizo a la conformación de las vocaciones de los polos de desarrollo, señaló que en todos los casos se hizo una revisión en donde solo había dos posibilidades o avanzar en el desarrollo del mismo o desarrollarlos en donde hay alta tasa de crecimiento.

Reconoció que en algunos polos aún no se tiene un gran desarrollo, pero dijo se están colocando para promover el desarrollo en donde no está ocurriendo al mismo ritmo.

Síguenos en Google News y encuentra más información