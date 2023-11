Diputados federales buscan saltar a cargos de Gobierno en la CDMX

Comienza el “chapulineo” en San Lázaro, diputados federales de diversos partidos se apuntan para buscar cargos de Gobierno en la Ciudad de México.

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavés, anunció su registro como precandidata a la alcaldía de Iztapalapa y el legislador perredista con licencia Luis Espinosa Cházaro, se inscribió ya para contender por la Jefatura de Gobierno de la capital del país.

La morenista aseguró tener más de 30 años de trabajar en favor de los iztapalapenses y que en las encuestas de popularidad va arriba en las preferencias electorales.

“Yo no mando hacer encuestas es muy caro, no tengo recursos para eso, pero si conozco de encuestas que se mandan a hacer y afortunadamente en todas estoy a la cabeza. Y no es una situación de otra índole, son 30 años de trabajo en esa alcaldía aportando desde mi trabajo legislativo y en su momento pude habilitar centros de salud, hospitales, inmobiliario en escuelas, siempre pensando en las colonias y la gente de Iztapalapa”.

A su vez, el diputado del PRD con licencia, Luis Espinosa Cházaro, quien se inscribió ya como precandidato al Gobierno capitalino, aseguró que tanto él como el priista Adrián Ruvalcaba y el panista Santiago Taboada están en empate técnico por lo que cualquiera de los tres será el candidato del Frente Amplio por la Ciudad de México.

El perredista sostuvo que el método de elección de candidatos es confiable y que él no se prestaría a una farsa.

“Yo no me prestaría para una farsa, he pedido licencia indefinida al cargo, no voy a regresar a San Lázaro ni ando buscando una chamba. Estamos en un empate técnico, no hay ni dos puntos de diferencia entre Santiago, Adrián y un servidor. No, no estoy buscando el Senado, sino me hubiera inscrito en la candidatura al Senado de la República”.

Respecto a la salida del PRD del diputado local Víctor Hugo Lobo, Luis Espinosa Cházaro no tiene importancia en el partido del sol azteca y que es falso que se fueran con Lobo más de 65 mil militantes perredistas.