Sheinbaum celebra cumplimiento de paridad de género en Morena

Morena es el primero en demandar y respetar la representación de las mujeres en el espacio público, aseguró Claudia Sheinbaum al presumir los resultados de elección de coordinadores estatales del movimiento de la transformación del partido Morena.

Durante su encuentro con la militancia del Movimiento de Regeneración Nacional en Nuevo León, respaldó las encuestas presentadas este viernes y mañana del sábado, para definir a las y los próximos abanderados en nueve entidades del país, ya que se cumplen los criterios de género del Instituto Nacional Electoral (INE).

En Morena se respeta la decisión del pueblo de México, contrario a lo que sucede en otros partidos que no obedecen a intereses particulares.

“El bastón de mando que me fue entregado por el mejor Presidente en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador, ese bastón de mando es una gran responsabilidad, representa darle continuidad a nuestro movimiento, representa conservar y ampliar el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero representa también que nosotros en Morena mandamos obedeciendo al pueblo de México, no mandamos por intereses personales, por intereses de uno, de otro, aquí no hay acuerdos cupulares”.

Acompañada de Tatiana Clouthier y el empresario Carlos Bremer, Sheinbaum Pardo reiteró el llamado a la unidad al interior del movimiento para sumar a toda la gente de buena voluntad que esté de acuerdo con la transformación que inició en el país desde 2018.

Una de las premisas del Gobierno Federal es “por el bien de todos, primero los pobres”, que bajo el concepto de “prosperidad compartida”, implica un crecimiento y bienestar equitativo para todas y todos los mexicanos.

Esta visión no solo beneficia a los que menos tienen, pues con este modelo se atrajo mayor inversión extranjera que se ve reflejada en desarrollo económico para el país.