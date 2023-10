No habrá problemas para transición a próximo gobierno afirmó AMLO

Al destacar la labor de las fuerzas armadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se presente conflicto alguno previo a la elección del 2024 como sucedió con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

En la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario mencionó que en la actualidad existen distintas condiciones sociales e incluso se está trabajando en programas de bienestar en las comunidades zapatistas en Chiapas.

"Sí, no va a haber ningún problema de nada, en la transición, la verdad es que todo está bastante tranquilo, no está enrarecido el ambiente político-electoral... se está trabajando en las comunidades en Chiapas muchos, muchos, que simpatizaban y que siguen simpatizando con el movimiento zapatista están trabajando en las organizaciones que promueven los programas de bienestar, pero no hay ruptura, no hay ninguna comunidad zapatista en donde no se pueda trabajar, es muy buena la relación con la gente y de respeto, por eso no veo que se vaya a presentar ningún levantamiento armado ni cosas por el estilo".

Enfatizó que se entrevistó en varias ocasiones con el entonces subcomandante Marcos, al tiempo que recordó que el EZLN no se sumó a la transformación del país e incluso llamó a votar en contra de su movimiento. Al ser cuestionado si el Ejército está listo para tener una mujer en la presidencia, el Jefe del Ejecutivo Federal, destacó a lealtad de las Fuerzas Armadas.

"Todo bien, no habría ningún problema, las mujeres son muy responsables, trabajadoras, honestas, decididas, yo he puesto el ejemplo de que cuando me ayudan mujeres en las labores que me corresponden, cuando fui jefe de gobierno, ahora que tengo la encomienda de Presidente de la República, las mujeres me han ayudado muchísimo, son extraordinarias servidoras públicas".

Incluso mencionó que para la próxima elección, la favorita tendrá más votos que los que él obtuvo en 2018.