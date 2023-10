Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le ordenara este martes 3 de octubre a Andrés Manuel López Obrador eliminar el el mensaje que incluyó en la cortinilla de sus "mañaneras", el cual es una advertencia dirigida a los conservadores, el presidente ignoró la orden del INE manteniendo su "posdata" en la conferencia matutina de este miércoles 4 de octubre.

El mensaje mostrado en las conferencias matutinas del 25,26 y 27 de septiembre, invita a "los conservadores" a no ver la mañanera por su salud emocional:

“Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Andrés Manuel López Obrador”, se puede leer en la "posdata".

La conferencia de esta mañana, que diariamente da el mandatario, inició con el mensaje que ha transmitido en las últimas cortinillas, pese a la orden del instituto.

Así ordenó el INE quitar el mensaje previo a la conferencia de AMLO: INE ordena a AMLO bajar postdata de su mañanera

Asimismo AMLO aceptó que va a acatar la orden, pero no sin antes reprochar la medida del INE, señalando que esa consigna es una violación a su libertad de expresión:

“Ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas, entonces vamos a ver como le hacemos, se le va a hacer caso, para que no nos acusen de que estamos incumpliendo con la ley, aún cuando es una afrenta, es una violación fragante a la libertad, a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas, ahora se convierten en sensores... Es como el Tribunal de la Santa Inquisición, ellos nos van a decir que podemos decir y que no, ese es muy interesante la resolución”.

Además de comparar al INE con la Santa Inquisición, también lo señaló de clasista y de defender la corrupción:

“Yo lo expreso aquí, va incluido, son reaccionarios y clasistas, y racistas y están a favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa...”.