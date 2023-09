El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que acatará la orden de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, INE, para borrar de sus redes sociales la fotografía donde entrega el bastón de mando a Claudia Sheinbaum, al asumirse como la coordinadora nacional del movimiento de la Cuarta Transformación.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario, puntualizó que no tiene sentido esta orden, ya que el acto se llevó a cabo después de las nueve de la noche y fuera de Palacio Nacional, es decir no estaba en horario ni lugar de trabajo.

“Ayer me pidieron, imagínese, los del INE que bajara una foto en donde estoy entregando el bastón de mando a Claudia ¿Qué tienen que ver ellos? Esto lo hice como a las 9 de la noche”, señaló…

Los reporteros le recordaron que estos hechos se transmitieron por el canal oficial como presidente de México y fue uno de argumentos de los consejeros electorales para ordenar sobre la fotografía.

“Yo no sé cómo se pagan las cuentas oficiales, yo no pago publicidad.. acátamos, claro vamos a recorrer todo el camino, ayer dije: no, quiten eso, nada más informarles porque que tiene que ver la foto a las 9 de la noche fuera de aquí”, insistió…

López Obrador agregó que desconocía que sus redes oficiales formaran parte del Presupuesto público, sin embargo, se reservó su derecho a impugnar esta orden…