Ovidio Guzmán fue extraditado para evitar la ‘politiquería’ de EU: AMLO

El presidente Andrés López Obrador informó que con la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, se cumplió la solicitud que envió a México el gobierno de Estados Unidos, para trasladar a este sujeto acusado de narcotráfico y se hizo sin hacer mucha publicidad o propaganda, pero el hecho calla la boca a quienes usan políticamente el tráfico de drogas en contra de nuestro pais.

Aseguro que Ovidio Guzmán pudo haberse amparado, pero no ejerció ese derecho, por lo que la Fiscalia General de la República, (FGR) realizó sin contratiempos la extradición.

Se le preguntó si México solicitará una extradición a nuestro país de la esposa de Joaquín “El Chapo Guzmán”, Emma Coronel que fue liberada en Estados, el tabasqueño contestó que esa decisión la tomaría la FGR si fuera el caso.

Recuperamos los trenes de pasajeros en beneficio del pueblo de México. Conferencia matutina https://t.co/MsU31RJezo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 18, 2023

En la conferencia de prensa de este lunes, López Obrador habló sobre las grabaciones y mensajes que posee el gobierno de Estados Unidos respecto al caso Ayotzinapa y que dará a conocer en breve para inculpar a un jefe del grupo delictivo "Guerreros Unidos".

Señaló que no es nada nuevo, y que esa misma información la tienen la FGR pero no la había dado a conocer porque faltaban algunas grabaciones que se solicitaron y el gobierno estadunidense entregó a México toda esa información la entregó la vicepresidenta Kamala Harris, pero el diario The New York Times hacer creer que se trata de nuevas revelaciones.

Aclaró que esa información solo se dará a conocer en México si la ley lo permite y si los padres autorizan su divulgación, por cierto, informó que esta semana se reunirá nuevamente con los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos

López Obrador dijo ser partidario de la transparencia y buscar siempre que no quede ninguna posibilidad de sospecha o duda, porque sus adversarios usan todo en su contra.

El jefe del Ejecutivo federal se refirió también a la ceremonia del “grito de Independencia y el desfile militar. Aquí reprochó a muchos medios de comunicación y sus críticos por el escándalo que hicieron porque participó una delegación de Rusia. Señaló que México tiene relación con todos los países del mundo y por eso participó también una delegación del Comando Norte de Estados Unidos. López Obrador recordó que en el gobierno de Felipe Calderón también hubo una participación similar de una delegación rusa y nadie dijo nada, era cuando los medios estaban a favor del gobierno.

El presidente López Obrador desmintió información del Grupo Reforma sobre la construir de un acueducto en Nuevo León para abastecer de agua a Monterrey, pues la empresa periodística sostiene que faltan más de 6 meses para que esté lista la operación de este ducto cuando a más tardar este miércoles empezará su funcionamiento.