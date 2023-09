Resultados de Morena los conoceré como todo el país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que este miércoles conocerá por los medios de comunicación quién será el o la responsable de dar continuidad al proyecto de la cuarta transformación, luego de varias semanas del proceso interno del partido Morena.

En la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional, el mandatario indicó que conocerá de los resultados al igual que todo el país.

"Tengo información con ustedes, no estoy hablando con los dirigentes, no he hablado con quienes llevan el proceso", dijo.

López Obrador puntualizó que hasta el momento que no ha hablado con los dirigentes del partido ni con quienes llevan el proceso interno que darán a conocer esta tarde quien será el coordinador o coordinadora del movimiento de Transformación.

Aunque no dio detalles de día o la logística de la ceremonia, López Obrador señaló que tras saberse los resultados, entregará el bastón de mando a quien encabece la 4T rumbo a 2024.

"Ya vamos a entregar el bastón de mando. No va a ser el bastón de mando tricolor, va a ser uno de muchos colores. A lo mejor mañana se los enseño antes de entregarlo. O cuando sea necesario", afirmó.

El presidente agradeció que se tomaran en cuenta sus recomendaciones y se portaron muy bien los aspirantes a coordinadores.

"Tenían ganas de que se agarraran, se deschongaran en debates", abundó.

López Obrador informó que se reunirá con los aspirantes perdedores en el proceso interno de Morena porque son personas muy responsables, no ambiciosos vulgares que luchan por una transformación.