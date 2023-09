Dice AMLO no verle futuro a candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez

Sin mencionar su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador auguró que no le ve futuro a la eventual candidatura presidencial de la senadora panista con licencia Xóchitl Gálvez por el Frente Amplio por México.

Al ser cuestionado sobre su pretendida reforma al Poder Judicial, López Obrador aprovechó para referirse, sin mencionarla, a la ungida abanderada de la oposición para el proceso electoral por la presidencia del próximo año.

"Entonces, estoy escuchando lo que dicen, de cómo quieren regresar con lo mismo, nada más que no les veo futuro. No creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo, del contubernio entre el poder económico y el poder político. Y además, no cualquiera puede gobernar el país, y lo que estoy viendo no es suficiente para lo que necesita, México y su pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera. Nada más dice groserías, ¿no?".

Al mismo tiempo se cuestionó asimismo: "¿Y el conocimiento del país? ¿De la historia? ¿Las convicciones? ¿Y el amor al pueblo? ¿Dónde está eso? Ya no es el tiempo en que los medios introducían en el mercado a cualquier persona como si fuese un producto chatarra, un detergente con mucha publicidad. No, ya no, ya no es así. No es cualquier cosa".

El Primer Mandatario insistió en que la reforma al Poder Judicial es necesaria y urgente para que sus integrantes (jueces, magistrados y ministros) sean electos por la ciudadanía, como lo son los integrantes del poder Ejecutivo (el presidente, gobernadores y presidentes municipales) y del poder Legislativo (federal y locales).

"Hay que llevar a cabo la reforma, ésa es mi propuesta, desde luego va a ser el pueblo el que va a decidir, desde la votación, y luego se tendría que reformar la Constitución y llevar a cabo las elecciones. Sería muy bueno, porque eso hace falta, se necesita gente recta en el Poder Judicial, incorruptibles y representantes del pueblo, no empleados de los potentados, de los de arriba, de los que tienen agarradera, de los que tienen influencia, que no sea el dinero el que domine".

Por último dijo que para eso se requiere de jueces, magistrados, ministros íntegros, honestos, y los hay en México, hay abogados con convicciones, con ideales, verdaderos jueces, no gente ambiciosa, leguleya que siempre va a buscar la forma de retorcer la ley para beneficio de particulares. Entonces "sí es una asignatura pendiente, pero se puede llevar a cabo este cambio", puntualizó.