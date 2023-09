Militares rebasaron a policías civiles en México: Ernesto López Portillo

“El Estado mexicano ha trabajado muchísimo para debilitar a nuestras policías; este año pasará a la historia por que los militares rebasaron a los policías” el despliegue de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en labores civiles llega a 261 mil elementos”, señaló Ernesto López Portillo, y advirtió que “el próximo sexenio podría consolidarse con reformas constitucionales para que se entregue el control total a las fuerzas armadas como López Obrador lo quiso desde un principio”.

El experto en seguridad compartió en el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, datos de un estudio de monitoreo diario sobre seguridad, en el que confirma que de 266 mil policías estatales y municipales que había en 2008, la cifra se redujo a 251 mil para el 2022, mostrando “una tendencia decreciente de policías civiles”.

Señaló que el crecimiento de las fuerzas armadas dio “un salto descomunal”, de ahí la insistencia en que este es “un proyecto transexenal y la entrega de instituciones a las Fuerzas Armadas es irreversible”.

Confirmó que “la GN nunca se intentó como una institución civil y creemos que difícilmente lo será en este ni en el siguiente sexenio”.

Es gobierno actual dijo, tiene dos proyectos, uno sexenal de militarización de la seguridad al que López Obrador dio continuidad y otro transexenal “militarismo que el presidente justificado al entregar a las fuerzas armadas funciones que no les corresponden”.

Y advirtió que “las Fuerzas Armas no saben y no quieren saber de labores de proximidad, no están entrenadas para eso y la manera como usan la fuerza es de ocupación, a diferencia de la policía civil”.