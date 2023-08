Pide AMLO que ya no haya cacicazgos en la UNAM

El presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió que se acaben los cacicazgos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ante la próxima elección del nuevo rector, el mandatario aseguró que la decisión solo corresponde a los universitarios, porque la universidad es autónoma.

“No me corresponde a mi opinar, es una cuestión que los universitarios tienen que resolver… Deseo, eso sí, de todo corazón, que haya democracia y justicia y honestidad. Y, desde luego, autonomía, pero en el sentido estricto autonomía, que no hay cacicazgos. No creo que eso no lo deba decir, pero, claro, los caciques duran hasta que el pueblo quiere”.