Zulma Carvajal acusa a Alcalde de Iguala por ataque donde murió su esposo

El domingo 6 de agosto se reportó el ataque armado a Zulma Carvajal Salgado, (aspirante a la candidatura de Morena, a la presidencia municipal de iguala) y su esposo Alberto del Valle", quien falleció en el atentado. Zulma es prima de Evelyn Salgado y sobrina de Felix Salgado Macedonio, lo que causó especulaciones, acusaciones y hasta mensajes que indicaban la desaprobación hacia ella, como si fuera "un ajuste de cuentas" lo que sucedió.

La aspirante iba saliendo de su casa junto con su esposo, quien era su chofer, guarda espaldas y mano derecha, cuando hombres armados comenzaron a disparar contra la camioneta, dejando mal herido a Alberto. Zulma se dirigió al hospital para que lo atendieran, pero al ingresar falleció.

Solo pasaron algunos minutos de saber que su esposo murió y entre lagrimas emitió un video en sus redes sociales, responsabilizando a David Gama Pérez, alcalde de Iguala, pues decía que no era la primera persona que perdía a un familiar por un ataque de quienes quieren quitar a la competencia.

"Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también, traigo una herida en mi espalda y no se vale, porque lo único que hemos hecho es trabajar para la gente, trabajar para nuestro pueblo, para nuestros amigos... esto que me pasó le pasa a mucha gente, a muchas familias. Se los decía anoche, nunca van a cambiar, porque no les importa destruir familias".