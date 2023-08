Frente Amplio por México rechaza usar feminicidios con fines políticos

El Frente Amplio por México, conformado por PRI, PAN y PRD, exigió el esclarecimiento pleno de los hechos que han conducido a la muerte violenta de mujeres en nuestro país, y rechazó su utilización política, ya que no se pretende hacer justicia, sino enrarecer las investigaciones y beneficiar a ex servidores públicos que no rindieron buenos resultados durante su gestión.

“Con preocupación, la sociedad ha atestiguado la actitud violenta e ilegal con la que fue detenido el fiscal General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, llevada a cabo en un grotesco operativo donde participó no sólo personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sino también de instituciones de carácter federal como son elementos de la Secretaría de Marina Armada de México y de la Fiscalía General de la República, violando con ello la inmunidad procesal que le otorga el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, señaló el Frente en un comunicado.

Con profunda consternación se observa que con mayor frecuencia son violados los derechos de los mexicanos por parte de quienes son los primeros obligados en respetarlos y hacerlos valer.

“Como en el porfiriato, hoy las instituciones públicas son utilizadas con fines políticos y partidistas en beneficio del oficialismo. Exigimos a las autoridades de la Ciudad de México que de inmediato se subsane la violación grave y flagrante a nuestra Constitución e impere la vida institucional de las 32 entidades federativas”.

PRI, PAN y PRD reiteraron que la solución de los problemas que nos aquejan solo será posible en el marco de nuestro Estado Constitucional de Derecho, el cual nos salvaguarda y protege frente a los abusos del poder.

“No queremos que se siente un precedente para que mañana puedan detener ilegalmente a cualquier opositor, legislador o legisladora, por motivos políticos. Eso se llama Dictadura”, enfatiza el comunicado.