“El burro hablando de orejas”, así es como le respondió Xóchitl Gálvez al senador de Morena, Gabriel García, quien, en la sesión de la Comisión Permanente la acusó de corrupta.

“Miren, este senador Gabriel García Hernández era el que cobraba los moches inmobiliarios en la Miguel Hidalgo. Entonces, imagínense, el burro hablando de orejas”, indicó.

También dijo:

"No, yo no tengo ninguna denuncia. Cuando yo salí de la Miguel Hidalgo, entró el Gobierno de Morena. Si hubieran encontrado algo ilegal, pues me hubieran denunciado. Me hubieran abierto alguna investigación en la Contraloría. Si ellos dicen que yo di alguna licencia indebida, ¿por qué no denunciaron en su momento si ellos eran Gobierno?”.

Xóchitl Gálvez aseveró que a los morenistas les encanta tirar lodo porque tienen las manos sucias.