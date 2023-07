Seguimos de vacaciones: Consejera jurídica sobre notificación del INE

Seguimos de vacaciones, fue la respuesta de la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), María Estela Ríos González al cuestionamiento de si ya recibió la Presidencia la notificación de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, donde se instruye al presidente Andrés Manuel López Obrador evitar pronunciarse sobre el proceso electoral.

Después que se dio a conocer que el documento no fue entregado porque el personal de la Consejería se encuentran de vacaciones, poco después de las 11 de la mañana de este martes, la funcionaria llegó al Patio Mariano de Palacio Nacional para estar presente en el 151 Aniversario Luctuoso de Benito Juárez. En breve insistió que aún no se tiene el documento del órgano electoral.

“-¿Ya recibieron la notificación del INE?

-No todavía no

-Oiga ¿por qué argumentaron que estaban de vacaciones consejera?

-Estamos de vacaciones

-¿Ya regresaron hoy?

-No, seguimos de vacaciones”.

Esto ocurre mientras en el canal de YouTube del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) ya se bajaron distintas conferencias matutinas.

Después que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó modificar o eliminar el contenido de cuatro conferencias, donde se lanzaron críticas contra la senadora panista, Xóchitl Gálvez, en la plataforma ya no es posible ver las conferencias del 26 al 30 de junio, es decir, la última de ese mes fue la del viernes 23, mientras que de junio no aparecen las del lunes 3 de julio, miércoles 5, ni del viernes 7 del mismo mes.

Tampoco aparecen las de la semana del 10 al 14 de julio, ni la del lunes 17. En el canal de Gobierno de México, en tanto, sólo hace falta la del martes 11 de julio y un resumen de la primer semana del 3 al 7 del mismo mes.