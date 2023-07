Juez decide no reabrir el caso del News Divine

Un juez de control del reclusorio Norte determinó no reabrir el caso de la discoteca News Divine; las víctimas buscaban que se imputara el delito de ejercicio ilegal del servicio público al actual alcalde de Gustavo A. Madero, Francisco Chíguil y al ex director general jurídico y de Gobierno de la demarcación, Rafael Bustamante.

Las víctimas pretendían que no se archivara la investigación contra Chíguil y Bustamante, sin embargo, el juez determinó que el delito prescribió y no se podían seguir las investigaciones.

A la audiencia no acudió el alcalde y solamente se presentó su abogado, al igual que los representantes legales de las víctimas.

“El resultado de la audiencia se da en el sentido de justificar el no ejercicio de la acción penal por parte del juez, sin embargo, debe quedar muy claro que diversos juzgadores habían tomado la determinación de que esto no prescribía, o sea es muy claro. Queda claro la corrupción imperante tanto en la fiscalía como en el órgano jurisdiccional porque no es posible que se usen las instituciones para llevar a cabo opacidad, es indiscutible que hay personas que perdieron la vida en la discoteca New's Divine”, dijo Antonio Martínez, abogado de las víctimas

A más de 15 años del operativo de la llamada Unipol, en el lugar donde 12 personas perdieron la vida, no hay ningún funcionario sentenciado.

El único que estuvo preso 14 años fue el administrador del News Divine, Alfredo Maya Ortiz, quien ahora goza de libertad.

En tanto Guillermo Zayas, ex director de la Unipol en GAM, y quien fue el responsable del operativo, murió hace unos meses.

El representante de las víctimas dijo que en los próximos 15 días presentarán un amparo ante un juez federal en contra de la determinación de la prescripción del delito.