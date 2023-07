Hoy no circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el viernes 7 de julio?

Por fin llegó el viernes y seguramente muchos tendrán planes para estos días, es por eso que si no quieres arruinar tu fin de semana, lo mejor es consultar si tu automóvil puede circular este viernes 7 de julio.

Recordemos que el programa Hoy No Circula, establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), aplica para todos aquellos vehículos que no cuentan con holograma "cero" y "doble cero".

Automóviles que no pueden circular este viernes

Los carros que no pueden circular para este 7 de julio, de acuerdo a lo establecido por el programa ambiental de la CAMe, son los siguientes:

Vehículos con engomado color azul.

Holograma 1 y 2.

Placas con terminación en 9 y 0.

Coches que sí pueden circular este 7 de julio

Los vehículo que no tienen ningún tipo de impedimento para circular este viernes son los siguientes:

Hologramas 0 y 00

Vehículos eléctricos e híbridos

Vehículos conducidos por personal de salud

Vehículos con placas de discapacitado

Motocicletas

El horario del Hoy no circula inicia a partir de las 5 de la mañana, hasta las 10 de la noche.

