Virgin Voyages redefine la experiencia de viajar en crucero

MX- Virgin Voyages llegó para cambiar por completo la idea tradicional de los cruceros / W Radio

Durante décadas, los cruceros estuvieron asociados con formatos tradicionales, grandes buffets y entretenimiento convencional. Sin embargo, Virgin Voyages llegó para replantear por completo ese concepto, apostando por una experiencia más relajada, moderna y sofisticada que combina diseño contemporáneo, gastronomía de alto nivel y una propuesta de entretenimiento innovadora.

Lifestyle and FNB photoshoot by Scott Grummett onboard Scarlet Lady and at The Beach Club in Bimini. Shoot Date: December 2021 Photographer: Scott Grummett / Rep. Terri Manduca Videographer: Archie Thomas Production: Tenth & Hudson VV Content Studio Team: Kathy Boos & Christian Schrader / Scott Grummett / Archie Thomas Ampliar

La naviera, creada por el empresario británico Richard Branson, se ha posicionado como una de las compañías más disruptivas de la industria turística gracias a su enfoque exclusivo para adultos. Su propuesta busca atraer a viajeros que desean vivir el mar desde una perspectiva diferente, con una atmósfera más cercana a la de un hotel boutique de lujo que a la de un crucero tradicional.

Virgin Voyages cuenta con una flota de cuatro embarcaciones: Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady y Brilliant Lady. / Agencia Ampliar

Actualmente, Virgin Voyages cuenta con una flota de cuatro embarcaciones: Scarlet Lady, Valiant Lady, Resilient Lady y Brilliant Lady. Cada una ha sido diseñada para ofrecer una experiencia premium con tecnología integrada, espacios contemporáneos y un servicio altamente personalizado.

Crucero Virgin Voyages / WeFly Media Ampliar

Entre sus principales diferenciadores destacan las pulseras inteligentes que funcionan como llave de acceso y método de identificación a bordo, más de 20 espacios gastronómicos incluidos en la tarifa, restaurantes de especialidad sin costo adicional, Wi-Fi incluido y una amplia variedad de experiencias de bienestar, entretenimiento y vida nocturna.

La compañía también ha sido reconocida por su enfoque inclusivo y diverso, tanto en la experiencia de los pasajeros como en la composición de sus tripulaciones, promoviendo un ambiente abierto, relajado y libre de formalismos.

Crucero Ampliar

Sus itinerarios recorren algunos de los destinos más atractivos del mundo, incluyendo el Caribe, las Bahamas, el Mediterráneo, el Adriático y el norte de Europa, ofreciendo alternativas para quienes buscan combinar lujo, cultura, aventura y descanso en un mismo viaje.

Uno de los momentos más importantes en la historia de la marca llegará en 2027 con “Sisters at Sea”, el primer encuentro simultáneo de los cuatro barcos de Virgin Voyages en el Caribe. Este acontecimiento simboliza la consolidación de la visión original de la compañía y reunirá por primera vez a toda su flota en un mismo destino.

Crucero Virgin Voyages Ampliar

Para quienes desean vivir esta experiencia, Mundo Joven ofrece paquetes integrales que incluyen crucero, vuelos y hospedaje, facilitando la planeación del viaje de principio a fin.

Los interesados pueden consultar promociones especiales y recibir asesoría personalizada en cualquiera de las más de 60 sucursales de Mundo Joven o a través https://mundojoven.com/cruceros