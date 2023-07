No le tenemos miedo a Xóchitl Gálvez: Mario Delgado

El presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que no le tienen miedo a Xóchitl si es la próxima candidata presidencial del frente opositor.

“No le tenemos miedo a nadie, nosotros tenemos el apoyo del pueblo y el apoyo del pueblo es porque está decidido que esta transformación siga adelante. No hay nada que temer, mientras nosotros sigamos dándole su lugar al pueblo de México y sigamos cumpliendo con el no robar, no mentir y no traicionar”.

- ¿No les quita el sueño ninguno de los candidatos?

“No, ¡que bueno! que se organicen. Nosotros estamos preparados para cualquier candidato o candidata”.

Mario Delgado dijo que Xóchitl Gálvez representa el clasismo, el racismo y el desprecio, que la gente no se va a ir con el cuento que le quieren vender de que ella viene del pueblo.

“Que lo intenten”, retó. “Es su lógica, engañar. Piensan que el pueblo es tonto y que les pueden vender cualquier historia”.

“El clasismo que los une, el desprecio al pueblo de México que le tienen por su racismo y ese México que añoran donde unos cuantos hacían o que querían donde tenían a un gobierno que era empleado de una oligarquía y que no estaba al servicio de las mayorías. Eso es lo que ella representa. Eso es lo que va a salir a defender”.

Repitiendo las palabras que ha expresado el presidente López Obrador, Mario Delgado dijo que “todo el mundo” sabe quien va a elegir al candidato opositor, serán “los machuchones” de la oligarquía y el “gran jefe” Claudio X. González.