Descarta AMLO sanciones para Morena por campañas para elegir candidatos

No habrá elección de pre candidatos sino de coordinador de la defensa de la transformación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al descartar, sanciones y que se viole la ley por el inicio del proceso interno de Morena.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, fue cuestionado sobre si con el inicio del proceso interno de Morena no se corre el riesgo de caer en actos anticipados de precampaña y por ello obtener sanciones, ello debido a el coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, y el diputado Salomón Chertorivski presentaron una impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en contra de la convocatoria de Morena, para que sus aspirantes realicen mítines por más de 70 días.

"Pues no porque no están eligiendo según estoy enterándome, al pre candidato, es un coordinador o coordinadora de la transformación, es quien va a dirigir el movimiento de transformación hacia adelante, la defensa de la transformación, la verdad que yo en septiembre que den a conocer quien gana la encuesta para ser coordinador o coordinadora, del movimiento de transformación ya hay una dirigente y un dirigente y ya tiene la batuta para encabezar todo".

Y es que de acuerdo a los legisladores la convocatoria a la que se someterán los aspirantes a la candidatura oficialista, va en contra de la ley electoral y la Constitución y se ignoran los plazos de la ley y la fiscalización. Respecto a las manifestaciones de gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum, sólo comentó que "el que anda queriéndose pasar de listó le va mal".

"Hay mucha politización en el pueblo de México, mucha y no deben menospreciar el nivel de concientización del pueblo, el que anda queriéndose pasar de listo, le va mal, este es un consejo para todos porque la gente está observando y está muy avispada, muy despierta, muy consciente, muy politizada, muy empoderada entonces al que ve, hombre o mujer, queriéndose pasar de listo, estoy seguro que le va a perder, si le tenía, simpatía".

Así mismo, manifestó su respaldo al acuerdo del Consejo Nacional de Morena para que las "corcholatas" no den entrevistas con "medios reacciones o conservadores" ya que es una recomendación no una medida obligatoria.

"Pueden haber algunas excepciones pero no la regla, la mayoría de los medios tienen partido, defienden intereses, por eso no informa, por eso manipulan, tienen una actitud política y es una actitud política reaccionaria y está bien que quienes luchamos por la transformación, que es luchar por el pueblo para que no sigan oprimiendo al pueblo, para que no sigan humillando al pueblo, también podamos defendernos y decir ¿por qué vas a ir allá si ellos están en contra del proyecto de la transformación, no en contra del Presidente, no en contra del candidato, no en contra del partido, en contra del pueblo".

Señaló que el 5 de junio en la noche platicó con la dirigencia de Morena y las "corcholatas" dando su punto de vista sobre los acuerdos donde se destaca también que gobernadores y el propio Jefe del Ejecutivo Federal, no pueden brindar o manifestar apoyo por ningún aspirante, ni hablar mal de nadie.