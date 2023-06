Una jugarreta de bajo nivel amparo a Xóchitl Gálvez para la mañanera: AMLO

Dejó ver el presidente Andrés Manuel López Obrador su negativa a la presencia de la senadora panista Xochotl Gálvez en la conferencia matutina y la invitó a que ella comience sus “mañaneras” junto a los representantes del Partido Acción Nacional.

Desde Palacio Nacional, evitó dar un sí o un no directo al amparo avalado por un juzgado federal de la Ciudad de México a la legisladora para tener derecho de réplica en el espacio del Primer Mandatario, sin embargo insistió, pueden intentar nuevamente dar conferencias como las que López Obrador inició cuando fue Jefe de Gobierno de la capital.

“Es un proceso que se está atendiendo en el poder judicial yo lo que le aconsejaría a la señora Xóchitl Gálvez pues es que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las siete de la mañana que esté ahí, que invite a Marko Cortés, a Creel, a Claudio X. González que es el jefe de jefes ahí… yo recuerdo que cuando estábamos en el gobierno de la ciudad igual informábamos temprano, pues los del PAN entonces dijeron que ellos iban a hacer su conferencia pero no aguantaron”.

Y es que dijo, los panistas no están acostumbrados a levantarse temprano por lo que recordó, sólo estuvieron así alrededor de un mes. Con un tono irónico comentó que Xóchitl es capaz de mantener otros acercamientos matutinos con la prensa, sin embargo dijo, no será en su conferencia.

“Ella es aspirante a candidata, es todo lo que está buscando, seria mu bueno que diera sus conferencias pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente. O sea ya sería el colmo ¿no? que nosotros le hiciéramos la campaña a los conservadores, les puedo dar un consejo pero ya hacerles la campaña ya es extremo”.

Más allá de cumplir o no con la resolución del juez, el Jefe del Ejecutivo Federal, calificó la decisión del juez como una jugarreta de bajo nivel.

“Es una jugarreta de verdad de bajo nivel, muy vulgar porque lo que están buscando los abogados y todo este bloque corrupto, es que les de el amparo el poder judicial y yo diga no, ah incumple el amparo, no respeta el estado de derecho, no es así, es un proceso legal y nos reservamos el derecho de admisión”.

De inmediato pidió votación a mano alzada de los reporteros para aceptar o no la presencia de la legisladora ni de otros políticos de la misma fracción como el ex presidente Felipe Calderón o de otras como Carlos Salinas de Gortari.