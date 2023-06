Alianza Va por México buscará método para elegir candidato presidencial

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, adelantó que la próxima semana, una vez que concluyan las elecciones del Estado de México y Coahuila, sostendrán una reunión con los dirigentes del PAN y PRD para elaborar, ahora sí, el método para seleccionar al candidato presidencial de la coalición Va por México.

Dijo que puede incluir el millón de firmas de respaldo que propone el PAN o una serie de encuestas o debates entre los aspirantes, en fin, se buscarán reglas democráticas y transparentes para tener al mejor abanderado o abanderada de la alianza opositora.

El anunció de la coalición, insistió que será la próxima semana y será por consenso, contrario a los que pronostican que habrá una ruptura entre los tres partidos opositores aliados.

“Hemos estado reuniéndonos con Marko Cortés, y Jesús Zambrano, será un buen anuncio después del proceso electoral, así que vamos juntos. Se van a quedar con las ganas los distractores que señalan que la coalición puede dividirse, la coalición está más fuerte que nunca, vamos a ir juntos como lo hicimos en este 2023 y les vamos a ganar en el 2024”.

El entrevistado en el marco de su participación en el foro “Pacto Progresista Global”, que organiza la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPAL), remarcó que independientemente de los resultados de los comicios del domingo, él seguirá al frente del PRI hasta el año próximo.

Cuestionado sobre la nueva corriente que recién se creó al interior de su partido, con priistas de viejo cuño, Alejandro Moreno, dijo respetar a esos exgobernadores, ex legisladores, incluso, ex líderes nacionales del tricolor que conforman el “Frente Amplio de Renovación por México”, pero les advirtió que, si quieren algún cargo de elección popular, tendrán que sudar la camiseta, pues no habrá nada para los oportunistas, trapecistas o campeones de los cargos plurinominales.

Finalmente, el líder nacional del tricolor se pronunció a favor de que las elecciones de este domingo en dos entidades del país sean pacíficas y se respeten los resultados.