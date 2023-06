Diputado del PRD anuncia su respaldo a Sheinbaum

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, Jorge Gaviño, anunció su respaldo a Claudia Sheinbaum Pardo como aspirante a la presidencia de la Republica por Morena.

Jorge Gaviño aseguró que desde que la vio a los ojos por primera vez, se dio cuenta de que Sheinbaum es una “mujer sensible, firme” y a la que “solo le interesa el pueblo”; eso quedó demostrado después de la tragedia de la línea 12 del Metro.

“Una gobernante sensible, que a todas luces priorizó la atención a las víctimas, la reparación del daño, la indagación sobre las causas técnicas del accidente, alguien con capacidad de escuchar y que no sólo no intentó esquivar el golpe, sino que puso de inmediato el foco en la gente”.