Este martes arrancó el primero de los 4 conversatorios que se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados para conocer las posturas y opiniones de los expertos en derecho constitucional y electoral respecto a la elección por voto popular de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este primer foro la mayoría de los ponentes se pronunció en contra de la elección democrática de los ministros.

El doctor en derecho, ex titular de la PGR, Diego Valadés, rechazó tajante esa propuesta de López Obrador y de legisladores de Morena, al sostener que no es lo mismo la asignación de los juzgadores por su capacidad trayectoria y experiencia, que por su popularidad o porque sean votados por muchos ciudadanos.

De hecho, consideró que elegir por la vía democrática a los ministros no resolvería los graves problemas de justicia que sufre el país, pues muchos de ellos no tienen nada que ver con los integrantes de la Corte.

“Señoras diputadas y señores diputados, considera que el problema de justicia se resuelve eligiendo popularmente a los ministros es una reducción de la magnitud del problema, más aún con ese mecanismo o con cualquier otro para la designación, selección o elección de los ministros, no se resuelve el problema de justicia del país, el problema de justicia del país es mucho más profundo”.

En el mismo sentido se expresó el jurista y ex legislador del PRI, Amador Rodríguez Lozano, quien consideró, incluso, antidemocrático que un grupo de notables sea el que elija en primera instancia a los aspirantes a ministros para que después se entreguen al pueblo los perfiles de los candidatos a integrar la Suprema Corte.

“Permitir que un grupo de notables como se ha propuesto, califique los requisitos me parece hasta antidemocrático, es preferible que una comisión pluripartidista de ambas cámaras realice esa atribución. Estoy hasta el gorro de la “ciudadanización” de la política, eso no existe. Eso es claudicar a una responsabilidad política, desde hace tiempo se dice que los ciudadanos que no tienen ninguna emoción por la política son más puros, más profesionales, más imparciales que los políticos, yo estoy en contra de esa tesis totalmente”.

Por su parte, el exconsejero electoral y a fin de la 4T, Jaime Cárdenas, sostuvo que es mucho mejor que los ministros sean electos por el pueblo que por una élite partidista o empresarial.

“Hay que cambiarlo, para hacerlo democrático para que sea la sociedad la que elija a los ministros de la Corte y no sean las élites de los partidos o los poderes fácticos o el presidente de la república. Que sea la propia sociedad el propio pueblo el que elija a los ministros de la Corte, yo creo que ese es el reto”

Cabe mencionar que cuando exponía el jurista Rafael Estrada, quien se pronunció en contra de la elección democrática de los juzgadores, tuvo que suspender momentáneamente su ponencia porque alguien abrió un mensaje de WhatsApps en el que se escucharon varios gemidos, lo que causó algunas risotadas entre los ponentes.