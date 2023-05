Anima AMLO a manifestantes del plantón contra Suprema Corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador le manifestó su simpatía a los manifestantes que mantienen un plantón en la puerta principal del edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ánimo no están sólos les dijo el jefe del Ejecutivo Federal.

Durante su tradicional conferencia matutina desde Palacio Nacional, pidió a los integrantes del plantón no caer en provocaciones de quienes no quieren que se reforme el Poder Judicial y que mantengan su resistencia civil pacífica.

"En una lucha lo más importante es la no violencia, no caer en provocaciones, solo usan la fuerza los que no tienen la razón. Estos actos tienen que ver con la desesperación, con el no defender causas justas, sino querer imponerse por la fuerza, hay que seguir luchando y siempre por la vía pacífica, no caer en provocaciones y pensar en lo que decía Ponciano Arriaga: 'entre más me golpean, más digno me siento'. Cuando se lucha por una causa justa hay que resistir'",

"No hay que responder a la violencia con violencia y decirles que ánimo, que no están solos, hay mucha gente que quiere que se reforme el Poder Judicial, que ellos no caigan en provocaciones y que mantengan su resistencia pacífica, que se manifiesten sin violencia, diría que sin violencia verbal y se puede hacer", dijo.

El mandatario mexicano también les pidió a quienes están en contra del actual Poder Judicial no quemar figuras de ningún ministro de la Corte.

"No solo no caer en violencia física sino verbal., por ejemplo no quemar figuras de ningún ministro, nada de eso, pero sí por ejemplo, si tenían las cruces de niñas y niños de (la guardería) ABC y estaban autorizados par eso por los familiares, eso sí", argumentó.

"A todos que se serenen, en la democracia, es el pueblo el que decide, el que manda. Ahora van a haber elecciones este domingo, ¿quién va decidir? El Pueblo, los ciudadanos, ese es el sistema político y también la forma de vida más buena, más eficaz: la democracia", expuso.

Y es que al mediodía de este domingo se realizó una marcha en apoyo a la Suprema Corte, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante la marcha, algunos de los manifestantes llegaron hasta el edificio de SCJN, ubicado entre las calles de José María Pino Suárez y Corregidora, y se enfrentaron con los integranrtes del plantón a quienes desalojaron del lugar con lujo de violencia.