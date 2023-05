Rosa Icela Rodriguez encuentra equilibrio entre el trabajo y su familia

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, demostró su amor a la familia sin dejar de lado sus compromisos laborales, tal como lo hizo este fin de semana.

En esta ocasión, la funcionaria estuvo acompañada por su madre, quien dedicó 46 años de su vida como maestra en comunidades rurales.

"Se complica a veces ver a la familia por la responsabilidad que tenemos. Lo que le quiero decir es que este tipo de trabajos sacrifica a la familia, pero hoy le dije que viniera para vernos",

Toñita, como la llaman cariñosamente, dejó una huella tanto en la vida profesional como personal de la primera mujer en ocupar el cargo de Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la historia de México. Además de ser su madre, fue su profesora de primaria.

"El aprendizaje de la vida no sería nada sin mi mamá, ella fue mi maestra de primer y segundo grado. Me enseñó las primeras letras, a escribir y leer. ¿Cómo no le voy a estar agradecida?", afirmó la secretaria.

Durante la tarde del domingo, Rosa Icela disfrutó de la compañía de su madre de 86 años, quien reside en San Luis Potosí. Previamente a esta visita, Rodríguez continuó desempeñando sus responsabilidades al frente de la Secretaría, participando en una comparecencia ante la comisión bicameral en el Senado de la República.