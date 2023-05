Regresan “plantonistas” a instalarse fuera de la SCJN

Integrantes del plantón colocado frente a la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que fueron desalojados este domingo con lujo de violencia por parte de simpatizantes de la SCJN y de su ministra presidenta Norma Lucía Piña, regresaron a reinstalar su campamento, bloqueando el acceso principal del máximo tribunal.

Horas después que fueron desalojados por la agresión de los manifestantes a favor de la SCJN, los integrantes del plantón volvieron y colocaron de nuevo sus pancartas y tiendas de campaña aunque ya en menor número.

“Fue muy obvio. Sabes, se me revelaron como miembros del Ku Klux Klan, no sé cómo nazis, venía mucho clasista, con mucho racismo, mostraban demasiado odio, al grado que no respetaron el monumento a los niños que perdieron la vida en la Guardería ABC, arrancaron como locos las cosas”, afirmó Armanto Monter Jacinto, presidente del Frente Internacional Obradorista, organización que mantiene esta protesta desde marzo pasado.

El activista dijo que presentaron ya una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de robo, agresiones verbales, físicas y lo que resulte, y que ya solicitaron las grabaciones de las cámaras del C5 para identificar a los responsables.

“Destruyeron gran parte de lo que teníamos aquí y se robaron todo lo que pudieron, sí hubo lesionados, ya algunos compañeros, yo incluído, tendremos que ir al hospital para atendernos”, agregó.

Monter Jacinto afirmó que desde un día antes alertaron a la policía capitalina de la marcha, pidiendo apoyo para no ser agredidos, pero que a la hora de los hechos no había presencia de los uniformados, hasta que la agresión ya estaba en marcha.