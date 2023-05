Morena va ganando por llevar más de un año en campaña: Roberto Gil Zuarth

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, en el espacio de “Así el Weso”, dio a conocer que Lilly Tellez se encuentra en primer lugar en las preferencias de las encuestas y que por perfil y por historia están seguros de que puede ganar.

El jefe de campaña de Lilly Tellez, Roberto Gil Zuarth, hablo sobre el proceso de selección de la oposición para elegir candidato para la presidencia en 2024 tras el comentario del presidente López Obrador sobre no dejar fuera de la contienda a la senadora Lilly Tellez.

“Ya se hace cada vez más necesario definir el método de selección entre quienes aspiran a encabezar desde Morena y la oposición”.

El jefe de campaña asegura que las encuestas muestran que Morena va ganando con una intensión del 40% debido a que llevan más de un año con una campaña no visible, con anuncios y bardas pintadas.

“En la oposición no pasa nada, no hay método” dijo Roberto Gil Zuarth, al dar a conocer que el método que anuncio el PAN sobre un millón de firmas no fue consultado, además de ser 3 veces más la capacidad del Partido Acción Nacional.

La oposición buscará alternativas para elegir candidato presidencial con encuestas o una votación abierta donde no interfiera Morena.