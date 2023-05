Voy a aceptar el resultado de la encuesta: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que va a aceptar el resultado de la encuesta interna de Morena rumbo a las elecciones del 2024, sea cual sea el resultado.

“Yo voy a aceptar el resultado de la encuesta, eso lo he dicho varias veces y no tengan la menor duda, yo jamás voy a traicionar por lo que siempre he luchado, por la democracia, por la transparencia, y por la justicia social, jamás voy a traicionar eso”.