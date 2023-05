¡Que no te engañe el PRIAN!, pide Delfina Gómez a los mexiquenses

Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM, pidió a la ciudadanía no creer las mentiras del PRIAN, con la versión de que cuando llegue va a quitar los programas sociales para mujeres, al contrario se van a ampliar y a fortalecer.

“Los de la oposición las andan espantando con que, si las ven en los mítines de la maestra Delfina, les van a quitar ese apoyo. Hay mujeres que me han dicho que ya están haciendo eso, entonces a esas mujeres díganles que no se dejen intimidar, que no las condicionen, que no abusen de su necesidad”, dijo.

En ese sentido, la candidata aseveró que el programa sólo va a cambiar de nombre, habrá más apoyo económico y se eliminará la figura de coordinadora, que hoy decide a quién se le entrega el apoyo.

“Ya va a ser de manera directa, ya no le van a deber nada a nadie. Vamos a desaparecer la figura de coordinadora que inscribe en el programa sólo a sus familiares, amigas y conocidas, y no a las mujeres que de verdad lo necesitan. Para ello, el trámite se hará digital”, asentó.

“Mire andan comentando que si la maestra Delfina Gómez llega al poder les va a quitar el apoyo a las mujeres que cuentan con un apoyo a través de una tarjeta y las amenazan con que si las ven por aquí se las quitan. Es mentira, no se les van a quitar ese apoyo, se va fortalecer, se va a incrementar ¡claro que sí! porque tenemos que apoyar a nuestras mujeres, atender las necesidades de quienes realmente lo necesitan”, puntualizó la candidata a gobernadora del Estado de México por la candidatura común “Juntos Hacemos Historia en el Estado de México”, Delfina Gómez.