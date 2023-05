Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que sí hay “piso parejo” para todos los que aspiran a obtener la candidatura presidencial por Morena para el 2024.

Y afirmó que de continuar las tendencias en las encuestas que muestran a Morena en primer lugar, “habrá presidenta”.

“Hay que decir, que no es cierto que no haya piso parejo, eso es lo primero, cada uno tenemos nuestras circunstancias para poder difundir dentro del marco electoral quiénes somos y lo que hemos hecho, lo que hay que esperar es a los tiempos, no hay que desesperarse”.

El secretario de Relaciones Exteriores, quien es el que ha denunciado que no hay piso parejo ¿está desesperado?, se le preguntó:

“No, nadie ha dicho eso, lo que digo a todos es que hay que esperar a que pase la elección de Coahuila y el Estado de México y después nos estará llamando Mario Delgado y Citlalli Hernández para poder platicar de cuáles son las consideraciones para la realización de la encuesta”, comentó.

Sobre la encuesta de preferencias electorales que publica este día el periódico El Universal, Sheinbaum manifestó que de continuar la tendencia en las preferencias electorales que colocan al partido Morena en primer lugar, continuará la llamada transformación del país con una mujer presidenta.

“Pues es similar a otras encuestas que se han dado y si todo sigue así, pues en el 24 habrá continuidad en la transformación y habrá mujer presidenta”, declaró.

La mandataria hizo estas declaraciones después de la presentación del avance de las estrategias para el abastecimiento de agua en la Ciudad de México.