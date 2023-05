Reportajes contra Sedena parte de campaña contra gobierno, acusa AMLO

Al afirmar que "arreciaron" los ataques contra su gobierno por parte de los conservadores, el presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó su confianza en las Fuerzas Armadas y en especial al secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional aseguró que los reportajes publicados sobre presunto favoritismo de los amigos de sus hijos o incluso la compra que el titular de Defensa de un departamento a un proveedor de Sedena han magnificados con amarillismo.

"Lo del General lo mismo, ahí andan investigando, yo sostengo no tengo elementos pero siempre he tenido un instinto certero de que esas son investigaciones de Claudio X. González, del grupo que tiene, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos, ayer estaba yo leyendo que esta agencia de Estados Unidos se deslinda que no es cierto y sí hay pruebas de que les dan dinero".

Sin pregunta de por medio, se refirió así a la información que hace unos días el periodista Carlos Loret de Mola dio a conocer sobre el verdadero sueldo de López Obrador supera los 400 mil pesos cifra correspondiente al salario del mandatario con los gastos como renta, combustible y servicios.

"Me saca la cuenta de cuánto pago aquí, o cuánto debería yo de pagar por vivir en un departamento que era un departamento de descanso de los ex presidentes de Calderón y de Peña Nieto, pero dice no gana 135, gana 450, vamos a como dicen los abogados, aceptar sin conceder que gano 450, porque me carga todo, la luz de Palacio, los teléfonos, todo, gano si fuese así cinco veces menos que él".

Sin negar la información reiteró el llamado a Loret de Mola para intercambiar bienes. El Primer Mandatario, enfatizó que los ataques se dan por el combate a la corrupción de su gobierno y a las fuerzas armadas porque dijo, están haciendo su trabajo.

"¿Y por qué los ataques a las fuerzas armadas y al general? Porque antes hacían lo que querían, les permitían todo, se llegó al extremo de que las agencias del gobierno de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina. Imagínense eso, entonces ya se puso orden no es así, México no es una colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero".

Tras asegurar que los opositores tendrán que aprender a respetarlos, reiteró su confianza en el secretario de Defensa Nacional.

"¿Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas? Claro que sí ¿y le tengo confianza al general? Claro que sí, desde qué decidí invitarlo a participar después de un análisis, una revisión de todos los expedientes, de todos los generales de división y llegue a la conclusión de que el General entre otras características, entre otras virtudes es una gente honesta, incorruptible".

Y fue el secretario de Defensa quien aclaró la compra del departamento lujoso, que comentó, hizo al llegar a la dependencia y se encontraba aún sin acabados.

"Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio y en ese lugar, no es cuento que cueste 30 millones de pesos, ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del banco del Ejército".

Detalló que el inmueble fue valuado por una persona enviada por el Ejército, en 9 millones de pesos con la empresa Protective Materials Technology S.A. de C.V. que de acuerdo al reportaje obtuvo un contrato de la Secretaría de Defensa por más de 318 millones de pesos. El General también negó que haya realizado viajes a Europa utilizando aeronaves del Ejército.

"Son viajes que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde hace aproximadamente 20 años, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permite disfrutar de esto, que si bien he realizado estos viajes, algunos de hecho eran porque tenía el secretario de Defensa la responsabilidad de ser comandante del Ejército".

Y es que enfatizó, representó en varias ocasiones al Ejército aunque por ahora señaló ya hay un responsable para ello. Si bien insistió, viajó con su familia, refirió que lo hizo para estar en eventos donde su familia debe participar pero en el marco de su cargo como titular de la Defensa. Por último reconoció que es acompañado por un grupo de ayudantes que lo auxilian en las diversas actividades que se desarrollan en los eventos.