Más de 130 diputados federales de Morena, el PT y el Partido Verde están dispuestos a pedir licencia como legisladores para sumarse a la campaña de Marcelo Ebrard en el proceso interno para elegir al candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Hacemos Historia’.

Los diputados de Morena, Emmanuel Reyes, y del PVEM, Javier López Casarín, aseguraron que tan solo unos 96 morenistas, 25 del Verde y unos 15 del PT, respaldan la postulación del actual canciller quien es el mejor perfil, el político con la mayor experiencia y capacidad para dirigir las riendas del país.

El morenista Emmanuel Reyes, dijo que una vez que se concluya el proceso interno con la encuesta abierta que se aplicará para conocer la opinión de la gente sobre quien debe ser el candidato presidencial de la Cuarta Transformación.

“Pediríamos licencia para seguir los trabajos de difusión y promoción, Marcelo Ebrard es un hombre congruente y por consecuencia nosotros también tenemos que ser congruentes. Estamos en contra de la cargada, lo hemos denunciado una y otra vez, y no nos van a callar, vamos a seguir insistiendo en que los gobernadores no metan las manos que jueguen con piso parejo, no todos los gobernadores están cumpliendo con esta parte, por eso vamos a seguir denunciado y acompañando el proyecto de Marcelo Ebrard, taremos 8 puntos arriba de Claudia Sheinbaum”.

A su vez, el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín quien encabeza la llamada Plataforma Verde en favor de Ebrard, aseguró que el canciller es quien mejor ha entendido y ha dado seguimiento a los postulados de la 4T y del presidente López Obrador además de ser el mejor de los aspirantes de Morena, como lo han expresado diversos grupos y organizaciones sociales a lo largo y ancho del país.

“Encontrando en Marcelo Ebrard el mejor perfil, por dos razones fundamentales, experiencia y visión. No estamos en un concurso de popularidad y no podemos darnos el lujo de que las riendas del país queden en manos de alguien que no tiene experiencia. Y estamos dando a conocer quién es él y por qué tiene más de 40 años trabajando en favor de las mexicanas y los mexicanos”.

Ambos legisladores recordaron que el presidente López Obrador ha dicho que no habrá dedazo y que será el pueblo el que elija mediante una encuesta quien será el candidato de la continuidad con cambio.