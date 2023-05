Horacio Duarte Olivares, coordinador general de campaña de Delfina Gómez, señaló que es urgente eliminar la corrupción del Estado de México, porque ha provocado que la entidad ha perdido el atractivo para los inversionistas.

En los últimos 10 años, la Inversión Extranjera Directa (IED) en el Estado de México ha disminuido 92%, al perder el interés de los empresarios, informó Duarte Olivares, por lo que entre las propuestas de Delfina Gómez hay un plan de acción para eliminar la corrupción.

“Para abrir un negocio en el Estado de México se requieren 86 trámites en los que intervienen 46 autoridades entre federales, estatales y municipales, lo que provoca que el tiempo promedio para abrir una empresa, sin recurrir a actos de corrupción, sea entre 2 y 3 años”, destacó el coordinador de campaña.

Se propone un proyecto para que los trámites sean digitales, mencionó Horacio Duarte, como parte de la erradicación de la corrupción.

El coordinador de campaña de Morena expuso ante la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) una radiografía económica del Estado de México, en la que se basa el proyecto de la candidata Delfina Gómez para gobernar, así como con el diálogo directo con el sector empresarial.

“Se impulsarán propuestas legislativas para crear, modificar o enriquecer leyes que permitan el renacimiento económico del Estado de México”, puntualizó Duarte Olivares.

El proceso electoral que está en puerta definirá el rumbo del Estado de México, afirmó el morenista, y el resolver el tema de las inversiones es un ejemplo de ello, porque si no llegan nuevas empresas no habrá empleo, y sin empleo no avanza ningún sector de la economía y los índices de pobreza seguirán al alza.

El coordinador de Morena indicó que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría convertir a la entidad en el centro logístico del país, por la infraestructura carretera y los accesos a los parques industriales que facilitan el tránsito comercial; para brindar mayor seguridad a los inversionistas y los mexiquenses, Delfina Gómez cuenta con un eje transversal de seguridad.

“El proyecto de gobierno que encabeza la maestra Delfina Gómez contempla un eje transversal ‘Seguridad y Erradicación de la Violencia’ que propone coordinar los tres niveles de gobierno; depurar los cuerpos policiales; implementar el uso de inteligencia; garantizar la impartición de justicia y atacar las causas que originan la violencia”, recalcó Horacio Duarte.