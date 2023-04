La maestra Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por Morena, PT y PVEM, anunció que este lunes se reunirá con mujeres buscadoras de la entidad.

“Me duele mucho saber, no solamente de Ecatzingo, también en Huixquilucan, en Ecatepec, las lamentables desapariciones de personas. No podemos permanecer ajenos, por eso el lunes platicaremos con esas mujeres que se acercaron a una servidora. No podemos esperar más tiempo, hay que atenderlas”, expresó la maestra Delfina Gómez.