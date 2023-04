Tendrá el Edomex una gobernadora ciudadana: Alejandra del Moral

Alejandra del Moral, candidata de la coalición “Va por el Estado de México”, dejó en claro que trabajará de la mano con la sociedad civil organizada, y que será la gobernadora de millones de ciudadanos unidos en el colectivo por el bien de las familias mexiquenses.

“Vamos a trabajar por este país, tienen una candidata que dará la vida por las causas ciudadanas, esta es mi tierra, es mi casa y la defenderé con todo lo que soy y todo lo que tengo”, sentenció la abanderada del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza.

La candidata de Va por el Estado de México, asumió el compromiso de la marea rosa, “es un honor, es un orgullo y también una gran responsabilidad trabajar de la mano con los partidos políticos, pero también para las personas que no militan en ningún partido”, agregó.

En la entrega de las propuestas de la sociedad civil organizada que lleva por nombre “Que nadie se quede atrás”, la abanderada dijo que será una prioridad durante su gobierno, “antes que política soy una ciudadana y defenderé la tierra mexiquense”.

“No les voy a fallar, porque yo no se fallar, o me entrego o mejor no me subo, ya me subí y voy a ser gobernadora del Estado de México”, expresó Del Moral Vela ante las muestras de apoyo de cientos de ciudadanos.

Con el chaleco bien puesto de la marea rosa, la candidata aliancista agradeció el respaldo de las organizaciones “Frente Cívico Nacional”, “Poder Ciudadano”, “Sí por México”, “Sociedad Civil México”, “México Une” y “Unidos por México”.

“Ustedes son una voz que se escucha fuerte y claro, porque defienden al México de las instituciones, un país democrático y una nación con Estado de Derecho, tomando las calles con causa, paz y en orden, no hay poder más grande que la participación libre e informada”, aseguró Del Moral Vela.

Acompañada de su familia, la ex funcionaria estatal, subrayó que no hay poder más grande que la participación ciudadana, “la fortaleza del INE, la permanencia del Tribunal Electoral es gracias a los movimientos ciudadanos y a esta marea rosa”.

A este encuentro con la sociedad civil organizada estuvo presente Claudio X González, Silvano Aureoles, la diputada del PAN, Margarita Zavala, el diputado de Acción Nacional, Enrique Vargas y el líder estatal panista, Anuar Azar Figueroa, así como los priistas Enrique Jacob y Ricardo Aguilar, entre otros.