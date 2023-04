Rechaza Sheinbaum acusaciones de Santiago Taboada

La jefa de gobierno de la Ciudad de Méxicio Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la veracidad de las acusaciones que hizo el alcalde Santiago Taboada respecto a que el gobierno capitalino los obligó a suspender la estrategia de seguridad "Blindar BenitoJuárez".

En conferencia de prensa, la mandataria local dijo que durante el gabinete de seguridad la Fiscalía General de Justicia le confirmó que se trata de una investigación relacionada con el parque vehicular en la demarcación.

"Es falso, nosotros no hacemos eso... Yo me enteré por el video del alcalde, no tenía conocimiento que la fiscalía que creo que sacó un comunicado, yo pregunté en la mañana en el gabinete de qué se trata eso y la fiscalía planteó que es una investigación que viene de un contrato de vehículos y que la fiscalía, entiendo, inició una investigación, entonces la fiscalía contestó", indicó.

Este lunes 3 de abril, como resultado de una persecución política, la jefa de gobierno nos obliga a suspender la estrategia #BlindarBJ sin importar que afecte a las familias de #BenitoJuárez. Les pido comprensión y les aseguro que los servicios se reanudarán a la brevedad posible pic.twitter.com/89Rc9wD9Jw — Santiago Taboada (@STaboadaMx) April 3, 2023

De igual manera, la jefa del ejecutivo local negó que su administración busque politizar el tema de la seguridad. Recordó que a diferencia de lo que algunos alcaldes hacen para politizar cualquier tema, su gobierno trabaja con las 16 alcaldías sin ninguna distinción.

"Cómo creen que vamos a politizar la seguridad, claro que hay proyectos de seguridad y esos los discutimos ampliamente y son parte del debate, pero suponer que vamos a hacer algo para que los habitantes de alguna u otra alcaldía no tengan seguridad, en qué mente cabe eso, pues sólo en aquella que está dispuesto a hacerlo, a mí ni se me ocurría, a quien se lo curre pues es el que lo hace. No lo digo por el alcalde sólo de Benito Juárez sino por todo este asunto en donde quieren politizar absolutamente todo", comentó.

Por su parte y ante estas acusaciones, la Fiscalía capitalina salió al paso e informó que es falso que se le haya solicitado la totalidad de los vehículos de Blindar Benito Juárez, para ser contados "uno a uno", como lo ha referido el alcalde panista y que si el programa se suspendió fue también decisión de ellos.