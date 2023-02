Niega Sheinbaum que haya orden de aprehensión contra Santiago Taboada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no existe una carpeta de investigación ni orden de aprehensión en contra del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada.

Negó que con las investigaciones que hay en torno a las construcciones irregulares en la alcaldía, tengan como fin una estrategia o persecución política como lo denunció el panista.

“No, no tengo conocimiento de que al alcalde se le haya abierto una carpeta de investigación. No tiene orden de aprehensión Taboada, no sede donde salió eso. Bueno, yo no tengo conocimiento”, dijo.

Hay una denuncia de los vecinos de Benito Juárez, aclaró, por la construcción de la torre Black de City Towers, que se levantó en un predio donde no se debió haber construido y que, además, dijo, está lleno de vicios ocultos.

“Es un tema que tiene que ver con ‘City Towers’ y la denuncia que han estado haciendo una serie de vecinos, entonces es una investigación que hace la Fiscalía y que ellos estarán informando. Tiene que ver pues con el problema de la construcción de pisos ilegales, no tiene nada que ver con un asunto político es un asunto que viene ocurriendo en la ciudad particularmente en Benito Juárez y que no debería de haber ocurrido”.

Afirmó que en algunos casos las consecuencias de estas investigaciones serán administrativas y en otros casos penales.

Al respecto, la Fiscal de Justicia capitalina dijo que todas las indagatorias y las imputaciones que hay contra funcionarios de la alcaldía por estas irregularidades en la construcción de edificios “son sólidas”.

“Las investigaciones son investigaciones serias, investigaciones que tienen incluso bases científicas, sólidas y esas son las imputaciones que estamos haciendo ante los jueces de control”.

Sin dar más detalles sobre las investigaciones que se le siguen al gobierno panista de Benito Juárez por los presuntos actos de corrupción inmobiliaria, la fiscal dijo que su actuación es revisada por los tribunales.

“Nos revisan nuestra actuación los tribunales, nosotros nos ponemos y los tribunales deciden si hay o no posibilidades de que alguien sea vinculado a proceso”, finalizó.