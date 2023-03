Senado se va de vacaciones y “ahorca” al INAI

El Senado de la República cerró la sesión de este jueves sin nombrar a los tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Resulta que la mayoría de Morena en el Senado, dejó al INAI en la “inoperancia sustantiva” al negarse al acuerdo para nombrar a dos comisionados del Instituto, como lo exigió el bloque de contención.

A partir de este viernes, el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sólo contará con 4 comisionados, pues este día concluye su encargo el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas y por ley requiere de 5 de ellos para que sus resoluciones tengan reconocimiento jurídico.

Ahora, será al regreso de 12 días de asueto por el periodo de la Semana Santa, cuando los senadores busquen alcanzar un consenso para nombrar al sustituto de Acuña Llamas y de José Luna Alviso vetado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso de Yadira Alarcón está sub júdice, hasta que el 13 de abril próximo el titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, resuelva si le concede o no la suspensión definitiva para impugnar la objeción que le impuso el titular del Ejecutivo Federal.

El 1 de marzo pasado, Yadira Alarcón y Luna Alviso fueron nombrados comisionados del INAI por las dos terceras partes de los votos de los senadores presentes en la sesión de ese día.

Al inicio de la sesión de este jueves, la oposición y Morena se enfrascaron en un debate legislativo por la urgencia de hacer estos nombramientos.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, acusó a Ricardo Monreal, líder de la mayoría parlamentaria, de hacer “chicanadas” con estos nombramientos.

“El tema aquí, es que ayer (miércoles) hizo una “chicanada” Ricardo Monreal, “chicanada” burda, vil, ayer habló que había un amparo y que por eso no se podía nombrar. El habló del amparo que hizo Yadira Alarcón a la que le pidió ampararse. Ricardo Monreal le pidió ampararse a Yadira Alarcón para no incumplir la instrucción del presidente, la objeción, ese es el acto que está reclamando Yadira Alarcón, la objeción que le hizo el presidente y hoy se publicó ese amparo. Lo que hizo Monreal es una chicanada para impedir que haya rendición de cuentas”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política la reviró al exsenador de Morena:

“Yo no uso “chicanadas”, no puedo admitir de ninguna manera que yo use una “chicanada”, no lo acepto, no lo admito, soy un hombre honorable y no voy a admitir ninguna de esas expresiones bajas, que por el egocentrismo siempre quieren la nota fácil, la de ocho columnas. Es totalmente falso que yo haya instruido a una de las aspirantes a que promoviera un amparo, es verdaderamente infantil”.

Por su parte, Manuel Añorve, coordinador del PRI, lamentó la falta de voluntad política de la mayoría parlamentaria para no hacer estos nombramientos.

“Lo más importante era llegar a acuerdos y, que hoy le hubiéramos dado al pueblo de México a los comisionados. Faltó cohesión de la mayoría y sus aliados, porque nosotros en el bloque de contención estamos claros de que lo que queríamos era llegar acuerdos”.

Acusó a Morena de dejar morir al INAI por inanición, “no es correcto, la transparencia llegó para quedarse, es un instrumento ciudadano, no es un instrumento de un organismo autónomo del gobierno en turno”.

“¿A quién beneficia que no haya transparencia?, vamos a ponerle al revés, pues al gobierno, si no hay transparencia el gobierno está de plácemes. Yo no le veo ningún sentido patear el bote, no llegar acuerdos”, citó.