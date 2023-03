Legal y válido que aspirantes a consejeros INE sea simpatizantes de Morena

El presidente López Obrador consideró moral y legalmente válido que la mayoría de los 20 aspirantes a consejeros electorales sean afines a Morena o la 4T. De entrada dijo que cualquiera que sea electo como consejero presidente del INE será mucho mejor que el actual quien a unos cuantos días de dejar el cargo anda haciendo turismo electoral en Estados Unidos.

Dijo confía que la selección de estos aspirantes que lleva a cabo la Cámara de Diputados surgirán los mejores para reemplazar a los cuatro que se van, entre ellos Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, independientemente de que sea afines a Morena o no, de hecho, justificó que más de la mitad de la población mexicana es simpatizante del partido guinda.

Así que no sería nada raro que los que participen en el proceso y que hayan llegado a conformar las cuatro quintetas simpaticen con Morena.

"Si pertenecen o simpatizan con nuestro movimiento pues no están impedidos, si no lo prohíbe la ley, es decir, si en los requisitos no está establecido, porque hay una serie de requisitos legales que hay que cumplir. Sí, sí es válido porque tienen derecho como cualquier otro ciudadano, lo importante es que sea gente íntegra. Los conservadores son muy hipócritas y muy corruptos, y son los que quieren seguir manteniendo el control en el INE".

Incluso, López Obrador dijo conocer a Bertha Alcalde, quien se perfila como la próxima presidenta del INE por haber obtenido las mejores calificaciones, porque ha trabajado en el gobierno federal, primero en la Secretaría de Seguridad y luego en Cofepris.

Sostuvo que Bertha Alcalde cuenta con experiencia en materia electoral aunque, es mejor tener integridad y honestidad que experiencia, se trata de que los nuevos consejeros electorales sean incorruptibles.

"Es una muy buena abogada, joven, trabajó con nosotros en la SSPyPC y en Cofepris como abogada, o sea son gentes muy buenas. Si tienen experiencia electoral, aunque eso de la experiencia es muy relativo lo que se requiere es honestidad, integridad que la persona, hombre o mujer sea incorruptible, no tanto que se la sepa de todas todas".

El presidente López Obrador sostuvo que Bertha Alcalde Luján actúa siempre con imparcialidad, por cierto que la propia aspirante a consejera, hermana de la Secretaria del Trabajo, consideró ante los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que independientemente de su parentesco ella tiene una trayectoria personal exitosa y que, incluso, ella sería factor de unidad en el INE.