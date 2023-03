Reitera AMLO negativa para reunirse con Norma Piña… “no tiene sentido”

Consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no tiene sentido, el mantener alguna reunión con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, después que una figura con su rostro, fuera quemada por simpatizantes del Primer Mandatario en la conmemoración del 85 aniversario de la Expropiación Petrolera.

De gira por Oaxaca, reiteró que el tema es utilizado por los "conservadores" con propósitos politiqueros.

"No tiene sentido yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, no debería de repetirse y no usarse con propósitos politiqueros porque los conservadores andan zopiloteando...

-Justamente como para mandar otro mensaje...

-Pues ya lo estoy mandando desde aquí, que no hay que llevar a cabo esos actos".

Después que el Poder Judicial de la Federación lanzó este lunes un comunicado en el que ministras, consejeros, magistradas y jueces condenaron la quema de la figura de la ministra presidenta en el Zócalo de la Ciudad de México, el Primer Mandatario decidió responder con cuestionamientos.

"¿Por qué no sacaron los ministros una página completa cuando el incendio de la Guardería ABC y estos ministros, algunos de estos hipócritas o ministros que ahora encabezan el movimiento conservador, se opusieron a que se castigara a los responsables de la tragedia ABC y hubieron desplegados del poder judicial? No, o ¿hubieron desplegados del poder judicial cuando dejaron en libertad a Caro Quintero, o hubo algún desplegado ahora que liberaron las cuentas a la esposa de García Luna".

El Primer Mandatario pidió evitar cualquier episodio que haga apología a la violencia y reiteró el llamado de no verse entre adversarios, como enemigos a vencer, en ese tenor hizo una solicitud pero a sus opositores para dejar las que dijo, son campañas negras en su contra.

"Que ya dejen los Claudios X González y los dirigentes de los partidos del bloque conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos, que ya dejen de estar con campañas negras en contra de nosotros, porque nada más se la pasan en eso".

Y es que dijo, son muy tendenciosos. El Jefe del Ejecutivo Federal insistió que en movilizaciones de conservadores, se ha hecho quema de su imagen y lamentó nadie condena esos actos.