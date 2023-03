INAI en riesgo de parálisis: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, reconoció que “estamos en riesgo de que el INAI no funcione”, esto después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador objetara a Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, como comisionados del instituto.

Aseveró que se vislumbra una negociación compleja con la oposición para nombrar a otros nuevos comisionados.

Monreal negó la existencia de un “enjuague” con el PAN para que el pleno de la Cámara Alta aprobara los nombramientos de Alarcón Márquez y Luna Alviso, como lo afirmó el presidente López Obrador.

Al respecto, mencionó: “yo debo de decir que soy un hombre que no miente, que quién me propone una de las propuestas no solo es el PAN, sino fue el bloque: PRI, PAN, PRD, MC y Grupo Plural, ellos cinco. No me gusta mentir y fue un intento de acuerdo, que luego dentro de los partidos, fundamentalmente, dentro del PAN y de Morena, estuvieron en desacuerdo. Realmente el acuerdo estaba desde diciembre, el bloque se unificó y me hizo esa propuesta y, me pareció responsable su actitud”, explicó.

Defendió los perfiles de Yadira Alarcón y Rafael Luna, pues tienen capacidad y talento.

Señaló que lo que hizo el presidente al objetar estos perfiles, fue ejercer su derecho, que la Constitución le concede. “Es la primera vez que ocurre en la historia del país, estamos en otro gobierno y en otro régimen, construyendo mayorías calificadas con dificultad”.

Monreal afirmó que hoy está mucho más cerca del presidente, con el reconocimiento que le hizo este jueves en la conferencia mañanera.

“Al contrario, me acerca después de lo que dijo de mí, me acerca más y más. Quiero agradecerle al presidente sus comentarios, del reconocimiento que hace a mi capacidad jurídica ya que soy parte del movimiento, no haré una cosa distinta a la que me obligue mi conciencia para defender al movimiento que funde y que a mí me parece este evento de la objeción, simplemente, una existencia real, una expresión real de que estamos frente a una auténtica división de poderes”, destacó.

Expuso que no va a debatir con el presidente si los nombramientos que objetó tienen o no méritos, “ya el presidente ejerció el veto y no quiero de ninguna manera debatir con el Ejecutivo sobre los méritos, lo hecho está”.

Aseguró que tiene confianza en que este asunto del INAI se resuelva, aunque no es un momento fácil.

“Ojalá tengamos capacidad para ponernos de acuerdo. Yo creo que nos podemos poner de acuerdo”.

“No la vislumbro fácil, la vislumbro difícil, no va a ser fácil, va a ser compleja. que no se dejen sin función a órganos del Estado que constitucionalmente reconocemos. Cualquier parálisis que se provoque de estos órganos, estamos incumpliendo con nuestra responsabilidad, es para mí delicado”, apuntó.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, reconoció que la sobrevivencia del INAI está en manos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la que tendrá que decidir si lanza una nueva convocatoria o “corre el lápiz” para buscar un acuerdo político para nombrar a dos nuevos comisionados, después del veto presidencial a Yadira Alarcón y Rafael Luna.

El ex jefe de Gobierno, dijo que de los perfiles que ya fueron evaluados y calificados, podrían salir los nuevos comisionados, “pero esa deberá ser una decisión que se tome por la Junta de Coordinación Política”.

Refirió que la Jucopo está citada el miércoles próximo para definir por cuál de los dos procedimientos se va a decantar.

“Solamente veo esas dos opciones: retomarlo en los términos de la Constitución o, entender que ya está agotado el procedimiento en los términos de la Constitución y tomar de los perfiles que hay, yo creo qué hay buenos perfiles”.

Consideró que el procedimiento más viable y el expedito sería el de tomar los perfiles que han sido evaluados y calificados, que pasaron por todo el proceso público, que es lo que exige la Constitución.

Lanzar una convocatoria nueva, reconoció, llevaría al menos un mes o más y el INAI se quedaría sin sesionar, “porque dice su ley que cuando menos debe haber cinco comisionados”.

Rechazó que el aval a los nombramientos de Yadira Alarcón y Rafael Luna, haya sido consecuencia de un “enjuage” entre Morena y el PAN, como acusó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No fue un enjuague , porque todos (los candidatos) cumplieron con el principio de idoneidad” y, la elección de Alarcón y Luna fue producto de un acuerdo político.

Por su parte, el panista Damián Zepeda, recordó que la Corte, en el último de los casos, puede nombrar a los dos comisionados que se necesitan a través de un proceso de insaculación, si en el Senado hay una omisión.