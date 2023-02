Próxima semana arranca selección de los nuevos consejeros del INE

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que la próxima semana arranca, ahora sí, el proceso de selección de los cuatro nuevos consejeros electorales.

Después de casi dos meses de haberse lanzado la convocatoria, misma que el Tribunal Electoral impugnó y ordenó modificaciones para diferenciar la elección del nuevo presidente del INE y de los tres integrantes del Consejero General de dicho instituto, por fin se integrará el Comité Técnico de Evolución y las bases para la inscripción de los aspirantes y todo el proceso de selección.

El morenista dijo que la Jucopo elaborará una nueva convocatoria para acatar el fallo del Tribunal y con ello arrancar ya el proceso de selección de aspirantes a consejeros del INE, que sustituirán a partir de abril a Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruiz.

“La emisión de la convocatoria y la integración del Comité Técnico va a ser la próxima semana, tuvo conocimiento de la sentencia el Pleno hace unos días y nos dio el mandato para que la Jucopo elaborara un nuevo proyecto de convocatoria y la integración del propio Comité Técnico y lo vamos a hacer la próxima semana. Y con eso ya arranca formalmente el proceso para la renovación de los 4 consejeros”.

Respecto a la invitación que hicieron los diputados a los magistrados del Tribunal Electoral para dialogar sobre la sentencia en torno a la modificación de la convocatoria, y la respuesta que dieron los integrantes de dicho órgano judicial no asistir a la Cámara de Diputados, el presidente de la Jucopo respondió que ellos tampoco acudirán a la sede del Tribunal, sino pedirán a la presidenta de la Suprema Corte instalar una mesa de revisión sobre las facultades que tiene el Tribunal Electoral para modificar decisiones del Congreso.

“En el caso de nosotros, no es un asunto de soberbia, nosotros los invitamos para dialogar no para dirimir una controversia judicial, porque no tenemos ningún litigio con ellos. Queríamos ver de qué manera participaban, no lo hacen, entonces ahora en la mesa que se va a instalar para la revisión vamos a acudir directamente para hablar con la presidenta del Poder Judicial para hacer la revisión, vamos a invitar al Poder Judicial”.

Y quien explicó mejor este diferendo, ahora entre los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y magistrados del tribunal electoral fue el líder de los perredistas, Luis Espinosa Cházaro.

“La Jucopo pretendí abrir un espacio de diálogo con los magistrados, pero la respuesta de los magistrados no corresponde con el espíritu de nuestra invitación, era una invitación, no un citatorio, nos responden como si fuéramos ahí a hacer un alegato de oídas. No acudiremos ya lo hemos decidido en la Jucopo y vamos a responder en el marco de instalar una mesa jurídica, y pedir a la Corte su opinión”.