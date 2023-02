No podemos ser un partido “partido”, advierten a corcholatas de AMLO

Con la promesa de respaldar al aspirante que resulte ganador en la encuesta en la que elegirán al candidato presidencial, 51 senadores de Morena sellaron su reunión plenaria, que este martes fue escenario de la segunda pasarela de sus presidenciables.

En el capítulo dos del “corcholatazo” y con su contrincante Ricardo Monreal como anfitrión, desde el Senado de la República Mario Delgado leyó la cartilla a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard, al secretario de Gobernación, Adán Augusto López y al propio Monreal.

“Nada de traidores a la Cuarta Transformación, y no queremos a quien no se comprometa con el movimiento, no queremos un partido “partido”, sentenció el líder morenista.

Así que no se calienten planchas, porque Delgado Carrillo les advirtió que nadie tiene la popularidad que ha tenido López Obrador, que él ya no estará en la boleta en el 2024 y que sí se dividen, pelean o confrontan hay peligro para la próxima contienda presidencial.

No hay que dormir en los laureles, aseveró Adán Augusto López, el primero en participar, tras recordar que la batalla por la Presidencia será gigante, mientras que la doctora Sheinbaum, quiso enfatizar que con sus programas sociales ha seguido el camino del huésped de Palacio Nacional.

La jefa de gobierno, llevó videos, diapositivas y cifras para presumir sus políticas públicas, tras señalar que nadie sobra y nadie falta para evitar que el país dé un paso a la derecha.

Mientras que el anfitrión Monreal insistió en que el método de encuesta sí lo acepta, siempre y cuando la haga una empresa independiente y no el partido.

El que tardó en llegar al micrófono fue el canciller Marcelo Ebrard, pues los senadores hacían filas para tomarse la foto con quien asegura qué hay mucho optimismo porque el país se ha colocado en el Rankin de las naciones que más se han superado en el mundo, “y Andrés lo sabe”, dijo. Marcelo Ebrard llegó con mariachi y así se fue.